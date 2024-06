Stephanie Stumph: Knallharte Hochzeits-Absage für Florian

2020 hat Stephanie in dem Chirurgen Florian überraschend die Liebe ihres Lebens gefunden. Inzwischen krönt ein Sohn (2) ihr Glück. Den Bund der Ehe will sie trotzdem nicht eingehen. "Verträge sind mir nicht geheuer", sagt Stumph. Und: "Ein Kind ist Vertrag genug und das Schönste und Stärkste, was meinen Mann und mich ein Leben lang verbinden kann."

Doch ihr Partner lässt nicht locker und versucht es weiter: "Mein Freund versucht, mich auch immer davon zu überzeugen. Letztens kam er mit dem Argument, dass wenn wir den gleichen Nachnamen hätten, dann könnte ich so eine Partnermitgliedschaft im Fitnessstudio mit ihm nutzen", verrät Stephanie. Ein "lukratives" Angebot! "Vielleicht ist das dann der ausschlaggebende Punkt, dass ich Ja sage."