Stephen Greif: Der Serienstar ist tot

Nicht nur seine Familie und seine Freunde werden den Schauspieler schmerzlich vermissen. Auch seine Fans trauern um den Star.

Den meisten dürfte er übrigens aus der Erfolgsserie "The Crown" bekannt sein. Dort spielt er den Speaker of the House of Commons, Sir Bernard Weatherill. Er spielte aber auch erfolgreich in den Serien "Citizen Smith" und der beliebten britischen Soap "EastEnders" mit.

