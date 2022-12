Stephen "tWitch" Boss: Der TV-Star stirbt mit 40 Jahren!

Stephen "tWitch" Boss machte sich in Amerika als Tänzer, DJ, Schauspieler und Produzent einen Namen. Er war u.a. in der Sendung "So You Think You Can Dance", "The Ellen DeGeneres Show" und der Serie "Modern Family" zu sehen. Doch leider müssen die Fans jetzt Abschied nehmen. Er ist am 13. Dezember im Alter von nur 40 Jahren gestorben. "Schweren Herzens muss ich mitteilen, dass mein Mann Stephen uns verlassen hat", bestätigte seine Frau Allison Holker Boss dem "People"-Magazin. Angeblich hat sich Stephen das Leben genommen.