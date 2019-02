Steve Bean Levy: "Shameless"-Star stirbt an Nasenkrebs!

Steve Bean Levy ist am 21. Januar im Alter von nur 58 Jahre gestorben. Er hinterlässt Ehefrau Caroline und Sohn Jake.

Steve Bean Levy hatte Nasenkrebs

2016 wurde bei ihm ein Tumor an der Nase diagnostiziert. Rund ein Jahr später musste er sich diese amputieren lassen. In seinem Bericht "My Year Without A Nose" schrieb er über sein Leben nach der OP. "Jetzt ist hier ein dreieckiges, nasenförmiges 'Loch' in meinem Gesicht, ein toter Fleck."

Doch das war nicht der einzige Schock. Die Chirurgen mussten ihm auch die Tränenkanäle, den oberen Gaumen, ein Stück Wangenknochen und Teile seines Zahnfleischs entfernen. Eine harte Zeit für Steve Bean. "Ich verlor auch ungefähr 40 Pfund und am schlimmsten von allem: Ich verlor meinen Sinn für Humor."

Steve Bean ist den meisten Zuschauern durch seine Rolle in der Kult-Serie "Shameless - Nicht ganz nüchtern" bekannt. Außerdem war er in "Ray Donovan", "Monk" und "Mord ist ihr Hobby" zu sehen.