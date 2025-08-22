"Stranger Things"-Star Millie Bobbie Brown (21) ist Mutter geworden

Für ihre Fans kam die Verkündung überraschend, doch die 21-Jährige hat schon früher offen über ihren Kinderwunsch gesprochen. Bereits im Frühjahr erklärte sie im Podcast "Smartless", dass das Muttersein für sie schon immer ein Herzenswunsch war: "Ich will wirklich eine große Familie. Ich bin eines von vier Kindern. Er ist einer von vier. Es ist also definitiv in unserer Zukunft."