"Stranger Things"-Star Millie Bobbie Brown (21) ist Mutter geworden
Millie Bobby Brown ist Mutter! Gemeinsam mit Ehemann Jake Bongiovi hat die "Stranger Things"-Darstellerin ein Baby adoptiert und teilt ihr Glück mit Millionen Fans.
Millie Bobby Brown ist jetzt stolze Mutter!
© IMAGO / ZUMA Press Wire
Es ist der wohl schönste Plot Twist ihres Lebens: Schauspielerin Millie Bobby Brown (21) und ihr Mann Jake Bongiovi (23) haben ihr erstes Kind bekommen und zwar auf ganz besonderem Weg. Das Paar überraschte seine Fans nun auf Instagram mit der Nachricht, dass sie ein kleines Mädchen adoptiert haben.
"In diesem Sommer haben wir unser süßes kleines Mädchen durch Adoption willkommen geheißen. Wir sind überglücklich, dieses wunderbare neue Kapitel der Elternschaft in Frieden und Privatsphäre zu beginnen", heißt es in dem Post des Paares. Am Ende fügen die beiden hinzu: "Und dann waren da drei."
Millie Bobby Brown erfüllt sich ihren größten Wunsch
Für ihre Fans kam die Verkündung überraschend, doch die 21-Jährige hat schon früher offen über ihren Kinderwunsch gesprochen. Bereits im Frühjahr erklärte sie im Podcast "Smartless", dass das Muttersein für sie schon immer ein Herzenswunsch war: "Ich will wirklich eine große Familie. Ich bin eines von vier Kindern. Er ist einer von vier. Es ist also definitiv in unserer Zukunft."
Auch eine Adoption stand für Millie früh im Raum. Ihre eigenen Eltern wurden jung Mutter und Vater, und für die Schauspielerin machte es keinen großen Unterschied, ob man ein eigenes Kind hat oder adoptiert.
So zurückgezogen lebt das Paar jetzt
Seit ihrer Hochzeit im Mai 2024, die sie nach einer intimen Zeremonie auch mit einer romantischen Feier in Italien krönten, lebt das Paar zurückgezogen. Millie und Jake haben sich in den USA auf einer Farm in Georgia niedergelassen, wo sie Ruhe und Privatsphäre genießen können – perfekte Bedingungen für ihr neues Leben als kleine Familie.
Jake Bongiovi, Sohn von Rock-Legende Jon Bon Jovi, hält sein Privatleben ebenso geschützt wie seine berühmte Frau.
"Stranger Things" machte Millie weltberühmt
Mit nur 12 Jahren wurde Millie Bobby Brown durch ihre Rolle als Eleven in der Netflix-Serie "Stranger Things" weltbekannt. Heute, knapp zehn Jahre später, ist sie nicht nur gefragte Schauspielerin, sondern auch Ehefrau und nun frischgebackene Mama!