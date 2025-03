„Stranger Things“-Star Millie Bobbie Brown: Sie wehrt sich gegen Mobbing - durch Journalisten!

In dem fast dreiminütigen Video erklärt Millie, dass sie aufgrund ihrer Rolle in der Netflix-Serie "Stranger Things" seit ihrem zehnten Lebensjahr im Rampenlicht stehe und die Menschen scheinbar nicht akzeptieren wollten, dass sie älter geworden sei. "Ich bin vor den Augen der Welt aufgewachsen, und aus irgendeinem Grund scheint es den Leuten schwerzufallen, mit mir erwachsen zu werden“, so Brown. "Sie tun so, als müsste ich immer noch so aussehen wie in der ersten Staffel von Stranger Things, und da ich das nicht tue, werde ich jetzt zum Ziel."