Susan Sideropoulos: Wundervolle Neuigkeiten!

Susan Sideropoulos überrascht mit wundervollen Neuigkeiten im Doppelpack! Denn: Die 37-Jährige hat einen neuen Job und macht damit auch noch verliebte Paare glücklich!

Ab dem 27. Februar zeigt RTL II (20.15 Uhr) wöchentlich vier Ausgaben ihrer neuen Doku-Soap "Traut euch! In 12 Stunden zum Altar". Die Ex-GZSZ-Schauspielerin überrascht in der Sendung glückliche Pärchen mit einem ganz besonderen Angebot: Sie bekommen ein Budget von 15.000 Euro, um ihre Hochzeit auszurichten - der Haken an der Sache: Die Hochzeit muss innerhalb der folgenden 12 Stunden stattfinden.

Auch die Flitterwochen können gewonnen werden

Damit das auch funktioniert, stehen jedem Paar je drei Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung. Catering, Ringe, Torte, Musik, Trauredner, Outfits - alles ist schon in drei verschiedenen Varianten vorbereitet. Die Junggesellenabschiede werden von den Trauzeugen organisiert und die Weddingplaner Elna-Margret Prinzessin zu Bentheim sowie Guido Heinz Frinken machen sich auf die Suche nach Hochzeits-Location und Deko.

Schaffen die Kandidaten es, trotz all dem Stress ihre Hochzeit zu organisieren, bekommen sie die Flitterwochen noch oben drauf.