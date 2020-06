Susanne Lothar ist tot

Woran die Schauspielerin verstarb, ist jedoch nicht bekannt - Schertz bat zudem darum, mit Hinblick auf die Privatsphäre der Familie, von Anfragen zu den Umständen ihres Todes abzusehen. Lothar war im Laufe ihrer Karriere in Filmen wie "Funny Games" und dem Oscar-prämierten Werk "Das weiße Band" zu sehen, spielte aber auch jahrelang am Theater. Wie es auf der Website der Schauspielerin heißt, stand sie zuletzt gemeinsam mit Jude Law und Keira Knightley für den Film "Anna Karenina" vor der Kamera. Der Film wird noch diesen Herbst in den deutschen Kinos zu sehen sein. Vor fünf Jahren musste die Aktrice den Tod ihres Mannes Ulrich Mühe verkraften, der 2007 seinem Krebsleiden erlag. © WENN