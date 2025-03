Sydney Sweeney: Hochzeit geplatzt! Bandelt sie jetzt mit Glen Powell an?

Und dann wäre da noch Glen Powell! Die beiden standen 2023 für die romantische Komödie "Wo die Lüge hinfällt" gemeinsam vor der Kamera – und die Chemie stimmte. Schon damals brodelte die Gerüchteküche, doch beide betonten: alles nur PR.

Jetzt heizt ein neues Treffen in Dallas die Spekulationen erneut an. Wie Paparazzi-Aufnahmen von DeuxMoi zeigen, wurden Glen und Sydney am Wochenende in einem mexikanischen Restaurant gesehen. Gemeinsam mit Freunden genossen sie Cocktails, lachten viel und wirkten vertraut. Auch optisch zeigten sich beide ganz entspannt: Glen im Poloshirt, Sydney im schlichten Langarmshirt – ihre langen Haare offen über die Schultern fallend.