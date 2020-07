Sylvie Meis: Bittere Tränen!

Wie Sylvie nun berichtet, fiel es ihr anfangs enorm schwer, den Umzug ihres Sohnes in die Niederlande zu akzeptieren. So berichtet sie nun gegenüber "RTL": "Dann habe ich erst mal gesagt: 'Nein.' Aber er sagt: 'Nee, nee, nee, nee, nee!' Also für mich war es schon sehr emotional, also ich habe wirklich, ich glaube, sicherlich eine Woche jeden Tag und abends geweint." Oh je! Doch die Tatsache, dass sie und Rafael sich wieder so gut verstehen, erleichtert ihr den Abschied ein wenig. So ergänzt sie: "Es ist nichts Schöneres, das Gefühl zu haben, immer noch gut zu sein mit dem Ex, weil das ist auch für ein Kind das schönste Gefühl, dass Papa und Mama sich einfach mögen und Hallo sagen können." Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass sich Sylvie in ihrer neuen Lebenssituation schnell und gut zurecht findet.