Sylvie Meis: Hochzeits-Hammer und ein Baby!

Unerwartet Neuigkeiten von Sylvie Meis! Wie nun enthüllt wurde, ist in Sylvies Gefühlsleben momentan ordentlich was los...

Foto: Photo by Florian Ebener/Getty Images for Splendid Film

Noch im baggerte Michael Hellge an rum. Jetzt ist er plötzlich verlobt und wird sogar Papa – davon hatte Sylvie immer geträumt…

Liebes-Klatsche für Sylvie Meis

Eine zweite Traumhochzeit und noch ein Kind - das hat Sylvie Meis für sich nie ausgeschlossen! Sicher auch nicht, als sie im Mai mit dem Unternehmer Michael Hellge anbandelte. Wir erinnern uns: Der Stuttgarter machte die Liebelei damals mit einem überraschenden Posting auf offiziell - und löschte das Pärchen-Pic kurze Zeit später wieder. Vermutlich, weil die Verbindung doch lieber (noch) geheim bleiben sollte. Nach knapp fünf Wochen war dann schon wieder alles aus zwischen den beiden, und Sylvies Wunschvorstellung von einer kleinen Familie rückte - mal wieder - in weite Ferne. Und jetzt?

Sylvie Meis: Ungeschminkt vor laufender Kamera!

Hochzeit und ein Baby

Plötzlich lebt eine andere ihren Traum: Michael hat sich nur drei Monate nach Sylvie mit seiner offenbar neuen Freundin verlobt! Bei Instagram postete er ein Foto, das kurz nach dem Antrag aufgenommen wurde. Darauf hält er die Hand seiner Verlobten, die ein großer Klunker ziert. Wer seine Auserwählte ist? Sie heißt Ann-Kathrin, ist -Bloggerin und sieht aus wie eine jüngere Version von Sylvie. "Ich liebe dich!", kommentiert Ann-Kathrin den Verlobungs-Post. Und als wäre der überraschende Antrag nicht schon genug, erwartet Michaels Zukünftige sogar ein Kind! Gerade zeigte sie ihren Followern stolz ein Ultraschallbild. Dazu schreibt sie: "Die Schmetterlinge in meinem Bauch haben sich in kleine Füßchen verwandelt." Laut eigenen Angaben ist sie bereits in der 15. Schwangerschaftswoche - und das ist durchaus pikant...

Wurde Sylvie betrogen?

Rechnet man zurück, muss das Baby ungefähr in der Zeit entstanden sein, in der Michael noch neben Sylvie strahlte! Ob das auch der Grund für das abrupte Aus war? Das wissen wohl nur die beiden… "Ich verliebe mich gern und entliebe mich auch schnell wieder", erzählte Sylvie mal in einem -Interview. Ihre Träume will sie aber nicht aufgeben. Und wer weiß, vielleicht klappt es ja jetzt mit ihrem neuen Freund, dem Jetset-Künstler Niclas Castello. Nur den Kinderwunsch hat sie inzwischen begraben: "Im kommenden Jahr werde ich 42 Jahre alt. Wenn man jetzt einen passenden Partner kennenlernt, macht man sich ja nicht direkt am nächsten Tag an die Babyplanung", so Sylvie. Ihr Ex Michael tickt da offenbar anders…

