Sylvie Meis nach Trennung: "Ich habe ein tolles Leben"

Sie braucht kein Mitleid! Sylvie Meis spricht offen über vergangene Beziehungen und ihre Suche nach Mr. Right!

Sie ist wieder Single - und happy!

Vor Kurzem machte es offiziell: Nach rund vier Monaten Beziehung gehen die Blondine und Freund Bart Willemsen jetzt getrennte Wege.

Trübsal kommt trotz des Liebes-Aus bei Sylvie Meis noch lange nicht auf - jetzt sprach die 41-Jährige Beziehungs-Klartext!

Sieben Beziehungen in sechs Jahren: Das sagt Sylvie Meis zu ihrem Liebesleben

Im Interview mit Exclusiv sprach Sylvie über ihre Trennung von Bart Willemsen und erklärte ganz offen:

"Ich bin öfter mal Single, das wissen alle... Es ist wieder so weit. Ich hatte natürlich die Hoffnung, dass es diesmal anders sein könnte."

Mit sieben Ex-Freunden in sechs Jahren sei sie in puncto Dating noch zurückhaltend:

"Das ist doch nicht viel", meint Sylvie Meis, "Ich kenne so viele Single-Friends, so viele Girls, und die daten viel mehr als ich, sind alle auf und weiß ich nicht was, haben Beziehungen ohne Ende."

Im Vergleich zu ihrem Umfeld lebe sie fast wie eine Nonne, scherzt Sylvie Meis weiter und fügt hinzu, dass sie mit in Leben jedoch rundum glücklich sei:

"Ich bin ich, und ich habe ein tolles Leben", so die 41-Jährige happy.