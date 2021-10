Sylvie Meis: Sexskandal! Für ihren Hollywood-Fame ist ihr jedes Mittel recht!

Ob sie immer noch so viel Liebe verspürt, wenn sie sich die Negativ-Schlagzeilen zu Gemüte führt, für die Hadid in den vergangenen Jahren sorgte? In US-Medien ist laut "Closer" von windigen Geschäftspraktiken die Rede und sogar von handfesten Sex-Skandalen.

Model Miranda Vee bezichtigt ihn der Vergewaltigung. Und seine vermeintliche Geliebte Justyna Monde verriet in einem Interview schmutzige Details über seine Vorlieben. All das ergibt ein zumindest zwielichtiges Bild – und schürt Zweifel, ob Hadid wirklich der Richtige ist, um Sylvie bei ihrem Neustart in Hollywood unter die Arme zu greifen...