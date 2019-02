Sylvie Meis und Bart Willemsen: Baby-Sensation!

Lange Single ist sie nicht geblieben: Nach der Trennung von dem spanischen Geschäftsmann Manuel Campos Guallar (42) im hat (40) jetzt schon wieder einen neuen Mann an ihrer Seite: den 29-jährigen Bart Willemsen, ein Filmemacher aus ihrer Heimat Holland. Stolz präsentierte sie ihre neue Eroberung bereits auf – und das will was heißen! Liebes-Pics finden sich auf ihrem Account nämlich nur sehr selten. Sylvie scheint sich ihrer Sache also ziemlich sicher zu sein...

Sylvie Meis und Bart Willemsen sind ein Traumpaar

Optisch passt Bart mit seinem blonden Haar und wenig durchtrainierten Body nicht so richtig in Sylvies Beuteschema. Aber irgendwas hat dieser Mann, das Sylvie Meis all die Äußerlichkeiten vergessen lässt. Sie ist frisch verliebt – und alle sollen sie sehen, diese Blitz-Liebe: Denn erst im November wurde Sylvies Beziehung zu dem elf Jahre jüngeren Bart offiziell: „Ja, ich date jemanden. Und ich bin glücklich!“, ließ sie uns da wissen. Kennengelernt haben sich die beiden bei den Dreharbeiten des Films „Misfit“, Sylvies Kinodebüt, das im Frühjahr 2019 zu sehen sein soll. Bart Willemsen hat den Streifen mitproduziert.

Sylvie Meis: So schwärmt sie von Freund Bart

Viel ist nicht bekannt über den Mann, der Sylvie Meis wieder strahlen lässt. In seiner noch nicht allzu langen Karriere hat er nur wenige Filme produziert, darunter Horror-Streifen und Komödien. Und sein Privatleben? Bart feiert gern mit Freunden, er mag schnelle Autos und schöne Frauen. Und Kinder: Auf seiner Instagram-Seite finden sich zahlreiche Fotos mit den Kids aus seiner Familie, besonders viel scheint er mit seinen Nichten zu unternehmen. Auf den Bildern knuddelt er die Kleinen, hält sie liebevoll im Arm und strahlt dabei bis über beide Ohren.

Gründet Sylvie Meis mit Bart eine Familie?

Bart hat perfekte Papa-Qualitäten, das ist offensichtlich. Auch für Sylvie, die schon mehrfach verraten hat, dass bei ihr die Familienplanung mit Sohn Damián (12) noch nicht abgeschlossen ist: „Ich möchte gern noch ein Baby haben.“ Doch diesen Plan muss Sylvie so langsam, aber sicher auch in die Tat umsetzen. Zwar gilt die Moderatorin seit ihrer Brustkrebs-Diagnose 2009 heute als komplett gesund, doch im April wird sie bereits 41. Ihre biologische Uhr tickt.

Gerade besuchte Bart Sylvie wieder in Hamburg. Laut einem Insider lernte er da auch Sylvies Sohn Damian kennen: „Das hätte sie niemals zugelassen, wenn es ihr nicht ernst mit Bart wäre.“ Wie ernst, das wird sich zeigen. Vielleicht schon in neun Monaten...