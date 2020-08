Sylvie Meis: Zuckersüße Nachrichten drei Wochen vor der Hochzeit!

Die vergangen Wochen waren für Sylvie alles andere als leicht! So war lange unklar, ob und wie sie ihrer Hochzeit mit Niclas feiern kann. Doch mittlerweile scheint der Plan zu stehen und Sylvie sagt in knapp drei Wochen ihrem Liebsten in Florenz das Jawort. Wie sie jetzt gegenüber "News" berichtet, will sie den Tag traditionell italienisch mit Pasta feiern. Ebenfalls verriet sie: "Ich freue mich am meisten auf unseren Kuchen." Wie schön! Doch damit nicht genug...