Sylvie van der Vaart: ihr Glamour zum Nachstylen

Sylvie van der Vaart, die Glamour-Perfektionistin!

"Ich bin nicht die Frau, die zu Gucci geht und der Verkäuferin sagt: Was die Puppe da trägt, möchte ich gerne haben", sagte Sylvie van der Vaart über ihren Look. Im Gegenteil. Shoppen geht das Model gerne auch mal bei Mango oder Zara und verrät: "Von Kopf bis Fuß in Designerklamotten herumzulaufen, finde ich total unspannend!"

Aber nicht nur auf dem Red Carpet will die Moderatorin toll aussehen. "Für mich ist es wichtig, täglich gut gekleidet zu sein", meint Sylvie van der Vaart und hat da so ihre Tricks: "Ganz wichtig sind hautfarbene Schuhe, die verlängern das Bein! Und wenn man die Beine dazu hat, sollte man unbedingt Miniröcke und kurze Kleider tragen." Mit ihren 1,58 Meter hat die gebürtige Holländerin kein Problem. Ihr persönliches Geheimrezept? "Ich fühle mich nicht klein. Ich bin vielleicht klein, aber von innen bin ich groß!"

Egal, ob Haute Couture, von der Stange oder Second-Hand: Wenn ein Teil stylish und up to date ist, wählt sie es für ihre glamourösen Auftritte aus. In der Galerie zeigen wir Sylvie van der Vaarts schönste Abendroben und geben tolle Tipps zum Nachkaufen.