Taliso Engel: "Als würde man ihn loswerden wollen" – Fiese Vorwürfe gegen "Let's Dance"

Er gehört zu einem der beliebtesten Stars in der aktuellen Staffel von "Let's Dance": Sportler Taliso Engel (22)! Der Schwimmer mit der angeborenen Sehbehinderung tanzt sich trotz Handicap von Runde zu Runde und in die Herzen der Zuschauer. Doch zuletzt hatte er es schwer. Für den Cha Cha Cha in Show 3 bekam er nur insgesamt 17 Punkte. In der vergangenen Woche wollte er dann mit dem Slowfox überzeugen: Doch Joachim Llambi (60) drückte ihm nur 5 Punkte rein.

Doch woran liegt das? Die Zuschauer sind sich sicher: Taliso wird unfair behandelt und bekommt immer die schweren Tänze!