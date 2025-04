Taliso Engel: Erste Worte zu seinem Sieg!

Taliso Engel kann jetzt schon einen Sieg feiern: Nach seiner außergewöhnlichen Leistung bei den Paralympics in Paris wurde der Schwimmer am 12. Aprils bei der Gala des Deutschen Behindertensportverbands (DBS) im Telekom Forum in Bonnzum zum Para Sportler des Jahres 2024 gekürt!

Und der kann sein Glück kaum fassen: "Ich bin sprachlos. Ich freue mich so sehr, dass ich diesen Preis endlich gewonnen habe. Ich war jetzt schon oft nominiert, bin zuvor Zweiter, Dritter oder Vierter geworden. Gerade nach schweren zwei Jahren bedeutet mir das alles sehr viel", betont er gegenüber RTL.