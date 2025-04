"Let's Dance": Partnerswitch 2.0 – das steckt wirklich dahinter

Joachim Llambi (60) verkündete am 11. April, dass in der 8. Liveshow, die nach Ostern ansteht, die verbliebenen Paare gleich zwei Einzeltänze performen müssen – inklusive "Partner-Switch". Und nicht nur das: Anders als in den Partnertausch-Ausgaben zuvor wird dieses Mal ein Paar rausfliegen!

Doch nach der Verkündung bleiben Fragen. Denn es sieht aktuell so aus, als würden die Stars und die Profis auch weiterhin in gewohnter Konstellation trainieren. Auf Instagram zeigen sie sich zumindest weiterhin mit ihren bisherigen Partnern. Was könnte das bedeuten? Die Fans haben da eine Vermutung.