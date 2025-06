Taliso Engel: Überraschende Aussage über "Let's Dance" – warum er lieber Zweiter ist

Dass er sich im Finale Diego Pooth (21) geschlagen geben musste, nimmt Taliso sportlich. Besonders das große positive Feedback der Fans hat ihm geholfen, mit dem Ausgang des Wettbewerbs umzugehen:

"Es hat auf jeden Fall das Gefühl überwogen, dass die Erfahrung so toll war. Plus diese ganzen positiven Nachrichten, dass viele Leute uns als Gewinner gesehen hätten, das war so ein bisschen ein Trostpflaster", erklärt der sympathische Sportler.