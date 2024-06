Tamayo Perry: Der "Fluch der Karibik"-Star wurde bei einem Hai-Angriff getötet

Perry war im Laufe seiner Karriere nicht nur and er Seite von Johnny Depp zu sehen. Er spielte auch in Serien "Hawaii Five-=" oder "Lost mit". Nun ist die Trauer um den 49-Jährigen groß. Der Chef der Rettungswache in Honolulu erklärt: "Tamayos Persönlichkeit war ansteckend, und so sehr die Menschen ihn auch liebten, er liebte alle anderen noch mehr." Damit spricht er sicher vielen aus der Seele.

Von diesen Stars mussten wir uns bereits im vergangenen Jahr verabschieden: