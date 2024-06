Tanja Szewczenko: Ist ihr Dubai-Traum endgültig geplatzt?

So hat sie sich ihre Zeit im Wüstenemirat sicher nicht vorgestellt! Vor einem Jahr zog Ex-Eislaufstar Tanja Szewczenko (46) mit ihrem Mann Norman Jeschke (45) und ihren Kindern in ein wunderschönes Haus in Dubai. Doch aus dem Auswandertraum ist ein Albtraum geworden. Kehrt sie jetzt nach Deutschland zurück?