Tanya Roberts: Der "Drei Engel für Charlie"-Star ist tot!

Große Bekanntheit erlangte Tanya Roberts vor allem durch ihre Rolle als "Bond"-Girl neben Roger Moore. Als Stacey Sutton in "James Bond 007 - Im Angesicht des Todes" ließ Tanya damals die Herzen der Fans höher schlagen. Ihr Durchbruch gelang ihr allerdings schon viel früher! So war sie nämlich bereits 1980 mit ihrer Rolle als einer der "Drei Engel für Charlie" in der letzten Staffel der erfolgreichen TV-Serie zu sehen. Im Jahr 2005 trat sie zum letzten Mal als Schauspielerin in die Öffentlichkeit. Neben der Schauspielerei war Tanya auch als Model tätig. 1982 posierte sie für den Playboy. Ihre Fans zeigen sich vom dem Ableben der 65-Jährigen sichtlich getroffen...