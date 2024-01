"Tatort"-Aus nach 35 Jahren: Diese Kommissare steigen aus!

Die Kommissare Batic und Leitmayr gehen in Rente. Das hat nun der Bayerische Rundfunk offiziell verkündet. Noch insgesamt sieben Fälle werden die Schauspieler Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl in ihren Rollen lösen und dann ist nach 100 Fällen Schluss!

"93 Fälle haben wir als Ivo Batic und Franz Leitmayr bisher gelöst. Also suchten wir zum Abschied augenzwinkernd eine 'magische Zahl': 99 war der Favorit", hat Miroslav Nemec nun gegenüber dem Sender verraten. Doch die Verantwortlichen beim BR wünschten sich eine runde Zahl. "Da wir uns in diesem Fall nicht in der Mitte treffen konnten, also bei 99,5, haben wir uns auf die runde 100 geeinigt. Und bis dahin gehen wir wie gehabt auf Mörderjagd", berichtet der Schauspieler weiter.