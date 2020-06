Tatort-Premiere: Auch Fahri Yardim kam in Begleitung

Bei der Premiere von Til Schweigers Kino-Tatort "Tatort: Off Duty" gab es so einiges auf dem roten Teppich zu bestaunen. So zeigte Luna Schweiger erstmals ihren Freund Luca, Til Schweiger kam wieder mit seiner noch frischen Freundin Marlene Shirley und auch Fahri Yardim kam nicht allein.