"Tatort"-Schock: Beliebtes Ermittler-Duo hört für immer auf!

Die Resonanz beim Publikum war zuletzt so stark wie nie. Der "Tatort: Messer", einer der letzten gemeinsamen Fälle, erreichte im ORF fast 900.000 Zuschauerinnen und Zuschauer – ein Marktanteil von 28 Prozent. In Deutschland sahen sogar 8,44 Millionen Menschen zu, was einem Marktanteil von 32 Prozent entspricht. Solche Quoten unterstreichen die anhaltende Popularität von Eisner und Fellner – und machen den bevorstehenden Abschied umso bedeutsamer.

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz fand emotionale Worte zum Abschied: "Harald und Adele, ihr habt dem 'Tatort' eine Seele gegeben." Die Chemie der beiden sei "einzigartig" gewesen. Auch ORF-Fernsehfilmchefin Katharina Schenk lobte das Duo als "Ausnahmemenschen" mit "kreativer Klugheit" und "Integrität". Ihr Fazit: "Diese so entstandenen, gar nicht selbstverständlichen Filme bleiben uns und unserem Publikum für immer erhalten."