"Tatort"- Star Miroslav Nemec: "Das war definitiv etwas, was mich geschädigt hat, auch fürs Leben"

In der Liebe ankommen – für Miroslav ein langer Weg. Seiner ersten Frau folgte der gebürtige Kroate nach Zürich, später zog es ihn nach Köln. Worauf er auf der Suche war? "Vielleicht nach Liebe oder Anerkennung, Vertrauen", gesteht der TV-Star heute gegenüber "Das neue Blatt". Denn neben seinem schauspielerischen Erfolg sehnte er sich immer nach etwas anderem.

Die Gründe dafür liegen in seiner Kindheit: Miroslavs Eltern waren zerstritten. Der Sohn geriet unweigerlich zwischen die Fronten. Seine Mutter verschwand zeitweise mit ihm zu Verwandten nach Deutschland, hielt sich nicht an Absprachen. Ein Verrat, der den Jungen so tief getroffen hat, dass er einmal drei Wochen lang nicht mehr mit seiner Mutter sprach.

Daraufhin entwickelte Miroslav Nemec Probleme, den Menschen zu vertrauen. "Dadurch, dass die Mama abgehauen ist zweimal mit mir und die Scheidung. Das war definitiv etwas, was mich geschädigt hat, auch fürs Leben."

Miroslav war in Beziehungen vorsichtig, wollte sich vor Verletzungen schützen. "Es hat mir Schwierigkeiten gemacht, mich jemandem anzuvertrauen, weil ich Angst hatte, dass er mich enttäuscht", erzählt er "Das neue Blatt". Als er schließlich seine spätere Frau Katrin am Theater kennenlernte, nahm sie ihm seine Ängste. Er, der früher rastlos suchte, erfuhr plötzlich Halt, Verbundenheit, Harmonie. Die Suche, jemanden zu finden, dem man vertrauen kann, war erfolgreich! "Ich denke, heute habe ich es gefunden, aber das war sehr schwer, es hat sehr, sehr lange gedauert", bekennt Nemec.