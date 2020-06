"Tatort"-Star Oliver Mommsen: Seitensprünge sind in seiner Ehe kein Tabu

Nächstes Jahr ist Schluss für Oliver. Zumindest bei „Tatort“. Nach 16 Jahren wird er nicht mehr in der der Erfolgs-Serie zu sehen sein. In seiner Ehe ist für den Schauspieler allerdings noch lange nicht Schluss. Er und seine Frau sind seit 2008 glücklich miteinander verheiratet. Eines ihrer Erfolgsgeheimnisse scheint ein schlüpfriges Detail zu sein, welches Oliver nun gegenüber "Bild" verriet. Dabei vertritt er die Ansicht: “Man darf alles in Beziehungen". Er ist der Meinung: "(...) für immer und ewig nur einen Einzigen. Das hat man doch gar nicht im Griff und das muss man meines Erachtens auch gar nicht im Griff haben."