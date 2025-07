Tatort: "Tatort" – Miroslav Nemec landet nach Dreh in Notaufnahme

Gedreht wurde an mehreren Orten in München, passend zum besonderen Anlass. "Die letzten Folgen sind noch mal eine Hommage an die Stadt", so Nemec. Der finale "Tatort" mit dem Arbeitstitel "Unvergänglich" wird als Doppelfolge ausgestrahlt – das genaue Sendedatum steht noch nicht fest, soll aber 2025 im Ersten erfolgen.