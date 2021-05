Tawny Kitaen: Der Hollywood-Star stirbt mit 59 Jahren

Trauriger Abschied von Tawny

Auf dem Instagram-Account von Tawny bestätigen ihre Töchter den Tod ihrer Mutter. Sie bedanken sich außerdem für die Unterstützung und Liebe der Fans. "Wir vermissen und lieben sie und wir wissen, dass ihr Erbe für immer weiterleben wird", heißt es in dem Post.

Tawny erlangte durch ihre Rolle in "Bachelor Party" Bekanntheit. Darin spielte sie 1983 an der Seite von Hollywood-Star Tom Hanks. Später spielte sie in vielen weiteren Filmen und Serien mit, darunter auch "Hercules", "CSI: Vegas" und "After Midnight". Doch ihr glamouröses Hollywood-Leben hatte auch seine Schattenseiten. Die zweifache Mama gab 2002 zu, von verschreibungspflichtigen Medikamenten abhängig zu sein. Im selben Jahr wurde sie wegen häuslicher Gewalt und Körperverletzung gegen ihren Mann angeklagt. Dieser reichte daraufhin die Scheidung ein und erhielt das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder. Tawny musste nicht nur eine Entziehungskur machen, sondern auch Kurse zum Thema Aggressionsmanagement besuchen.