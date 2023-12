Taylor Swift: Knallharte Abrechnung mit Kim Kardashian!

Mit dem mitgeschnittenen Gespräch wollte das damalige Paar beweisen, dass Taylor der Songzeile "Ich denke, Taylor und ich könnten Sex haben. Warum? Ich habe die B*tch berühmt gemacht!" in Kanyes Hit "Famous" von 2016 zugestimmt hätte. Taylor bestreitet das bis heute. Und packte jetzt erstmals darüber aus, wie sehr ihr der Zoff von damals an die Nieren gegangen ist: "Ich bin in ein fremdes Land gezogen. Ich habe mein Mietshaus für ein Jahr nicht verlassen. Ich hatte Angst, ans Telefon zu gehen", so die Musikerin. Die Auseinandersetzung hätte sie sogar zu einem Rückzug aus der Öffentlichkeit gezwungen. "Ich bin wirklich sehr tief gefallen. Sie haben mir meine Karriere genommen."

Mittlerweile hätte sie sich zum Glück von den damaligen Dramen erholt, versichert die Sängerin. Mit ihren abschließenden Worten dürfte sie allerdings gleich wieder neues Öl ins Feuer gießen, denn Taylor stellt im Interview fest: "Ich habe gelernt, dass es keinen Sinn hat, aktiv zu versuchen, seine Feinde zu besiegen. Müll erledigt sich jedes Mal von selbst." Wie bitte, Müll? Das lässt Kim garantiert nicht auf sich sitzen!

