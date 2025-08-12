Taylor Swift: Massiver Leak ihres neuen Albums?

Während die Fans auf neue Details, darunter das Veröffentlichungsdatum, hinfiebern, machen im Netz bereits angebliche Leaks die Runde, wie unter anderem "Heart Radio" berichtet. Bei Twitter machen Bilder die Runde, die nicht nur das Cover, sondern auch die Tracklist, darunter ein Song mit Sabrina Carpenter, zeigen sollen. Zu sehen ist Taylor Swift auf den Bildern unter anderem mit einer Federboa und im knappen Kostüm. Ob die wirklich echt sind, ist fraglich. Taylor Swift und ihr Team haben sich dazu nicht geäußert. Die Auflösung gibt es immerhin schon in einigen Stunden!