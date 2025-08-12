Taylor Swift: Massiver Leak ihres neuen Albums?
Swifties im Ausnahmezustand: Taylor Swift hat aus dem Nichts ihr 12. Studioalbum angekündigt. Nun wird über einen Leak spekuliert.
Taylor Swift veröffentlicht ihr zwölftes Album.
© IMAGO / ZUMA Press
Die Gebete der Swifties wurden erhört, allerdings anders als gedacht! Viele Fans waren sich sicher, dass Taylor Swift (35) in diesem Jahr ihre neue Version ihres sechsten Albums "Reputation" veröffentlichen würde, doch schon im Mai schloss die US-Amerikanerin das aus, sehr zur Enttäuschung ihrer Anhänger. Die dürften jetzt allerdings mehr als besänftigt sein, denn der Mega-Star hat ihr zwölftes Album angekündigt!
Taylor Swift kündigt Album "The Life of a Showgirl" an
Was wir schon wissen: Es wird den Titel "The Life of a Showgirl" tragen. Das hat Taylor in einem Ausschnitt aus der kommenden Folge des Podcasts "New Heights" verkündet. Das Besondere: Der Podcasts ist ein Projekt ihres Freundes Travis Kelce und dessen Bruder Jason.
"Ich will euch was zeigen", sagt Swift und holt aus einem weißen Koffer, bedruckt mit ihren orangenen Initialen eine Platte heraus, während ihr Liebster neben ihr sitzt. Das Cover ist allerdings noch verpixelt. Die Folge und damit wohl auch die Enthüllung des Covers folgt erst am Mittwoch, doch die Fans spekulieren schon jetzt wie wild.
Wurden die Tracklist und das Cover geleakt?
So sind sich viele sicher, dass die Farbe Orange in der neuen Era eine entscheidende Rolle spielen wird. So ist beispielsweise in dem Post des Accounts "Taylornation", der von ihrem Management geführt wird, die Farbe omnipräsent.
Während die Fans auf neue Details, darunter das Veröffentlichungsdatum, hinfiebern, machen im Netz bereits angebliche Leaks die Runde, wie unter anderem "Heart Radio" berichtet. Bei Twitter machen Bilder die Runde, die nicht nur das Cover, sondern auch die Tracklist, darunter ein Song mit Sabrina Carpenter, zeigen sollen. Zu sehen ist Taylor Swift auf den Bildern unter anderem mit einer Federboa und im knappen Kostüm. Ob die wirklich echt sind, ist fraglich. Taylor Swift und ihr Team haben sich dazu nicht geäußert. Die Auflösung gibt es immerhin schon in einigen Stunden!