Teddy Parker: Der Schlagerstar ist tot

Am 17. April 1938 wurde er in der ehemaligen Tschechoslowakei geboren. Nach dem zweiten Weltkrieg zog er gemeinsam mit seinen Eltern zunächst nach Bamberg und wohnte später in München. Schon als Schüler zeigte er großes Interesse an der Musik. Im Jahr 1960 veröffentlichte er seine erste Single und war im gleichen Jahr in dem Film "Schlagerparade 1960" zu sehen. Kurze Zeit später wirkte er auch vor der Kamera in den Filmen "Immer will ich dir gehören" (1960) und "Davon träumen alle Mädchen" (1961) mit. Später veröffentlichte er die Single "Muli Mexicano". Im Jahr 1963 landete er mit "Nachtexpress nach St. Tropez" einen echten Hit, welcher sich mehrere Woche in den Charts hielt.

Welche Stars 2020 noch von uns gegangen sind, erfahrt ihr im Video: