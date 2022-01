Temptation Island: Erster Sex in der Villa!

Dass Emmy Russ kein Kind von Traurigkeit ist, wurde schon in den letzten Folgen deutlich. Doch jetzt geht sie noch einen Schritt weiter. Nach einer feuchtfröhlichen Party im Pool verschwindet sie mit Diogo in der Dusche. Zwischen dem Wasserplätschern sind ziemlich eindeutige Geräusche zu hören. "Unter der Dusche war es mit Emmy ziemlich heiß...", schwärmt der Verführer nach dem Techtelmechtel. Emmy plagt wenig später jedoch das schlechte Gewissen. "Ich denk mir schon: Was wird Udo davon denken, wenn er das sieht?", schluchzt die sexy Blondine.