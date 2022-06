"Temptation Island"-Michelle und Marc-Robin: Eskalation! Sie zerstach seine Reifen

Marc-Robin war nach den Geschehnissen im TV psychisch am Ende. Deshalb war sie trotzt Trennung für ihn da. Als die Blondine jedoch herausfand, dass ihr Ex nebenbei mit anderen Frauen schlief und dies vor ihr geheim hielt, platzte ihr der Kragen. "Es reicht irgendwann. Irgendwann muss der Mensch doch checken, dass er komplett in die falsche Richtung rennt. Dann habe ich seinen Reifen zerstochen", erzählt Michelle jetzt im Interview mit Youtuberin Sanijel Jakimovski. "Er hat nicht reflektiert, was er dort bei 'Temptation Island' falsch gemacht hat."