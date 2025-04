"The 50" Staffel 2 Gewinner: Dieser Star soll es sein!

Auch in der zweiten Staffel von "The 50" geht es wieder richtig rund. Kein Wunder: Wenn so viele Reality-Stars aufeinandertreffen, kann es schon mal knallen! Es wird gemotzt, gemeckert, gerangelt und gekeift. Die Promis wollen alles geben, um am Ende als Sieger der Show hervorzugehen. Doch wer kann es wirklich schaffen? Ein TikToker meint, den Gewinner bereits zu kennen ... Was ist wirklich an der Sache dran? Achtung, Spoiler!