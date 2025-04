Schwere Vorwürfe nach "The 50": Jetzt schlägt Paco Herb gegen Yasin zurück

Nach seinem Rauswurf bei "The 50" scheint Paco nun jedoch Redebedarf zu haben – dann so viel Schwachsinn scheint es wohl doch nicht zu sein. In seiner Instagram-Story packt er die ganze Wahrheit aus und erklärt sein Verhalten bei "The 50": "Ihr könnt, denke ich, daraus erkennen, dass ich hier einfach nur deeskalieren wollte. Nicht für mich, sondern weil ich anhand seiner Nachrichten und so, wie ich die Dynamik zwischen ihm und Alicia erlebt habe, sie in dem Moment schützen wollte." Er hätte Yasin aus Schutz für Alicia damals geschrieben, dass sie nicht miteinander geschlafen hätten "– was falsch war. Rückblickend war das ein Fehler meinerseits, ganz klar", fügt er hinzu.

"Ich wusste ja auch, dass es so ausgestrahlt wird, aber in dem Moment war das einfach meine Kurzschlussreaktion, damit es da nicht ausartet und sie alles abbekommt, denn ich wohne gute 600 km von den beiden entfernt", erklärt er sich weiter. Zudem habe er Yasin bei der nächsten persönlichen Gelegenheit alles erzählt und zugegeben, dass es zum Sex mit Alicia kam.

"Wir haben darüber gesprochen, er hat gesagt, es sei in Ordnung – Thema erlegt. Dachte ich zumindest", berichtet er von Yasins Reaktion darauf. "Was dann folgt, ist Ironie pur: Kurz darauf startete er etwas mit einer Ex von mir. Wir haben auch darüber gesprochen und ich sagte, so wie er: Ist okay für mich. Bloß war es bei mir auch ernst gemeint und ich versuche ihm keinen Strick daraus zu bauen im nächsten Format", spielt Paco weiter auf Yasins Vorwürfe bei "The 50" an.

Auweia, ob in diesem Ex-Bro-Beef bereits das letzte Wort gefallen ist? Bleibt abzuwarten, was Yasin zu diesem Statement von Paco zu sagen hat.

