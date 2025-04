Nicht nur Gina-Lisa steht unter Pacos Einfluss. Auch andere Kandidaten empfinden seine Methoden als fragwürdig. Ex-Kandidatin von "The 50", Sandra Sicora (32), macht ihrem Ärger auf Instagram Luft: "Also diese Paco-Manipulation, das ist sowas von ekelhaft!" Sie kritisiert, dass er seine Mitspieler so sehr beeinflusse, dass sie gegen ihren eigenen Willen entscheiden müssten. "Die Leute müssen weinen, weil sie nicht wählen dürfen, wen sie wollen. Er kommandiert alle herum!"

Sandra hat das Gefühl, dass sich das Spiel in die falsche Richtung entwickelt, es ginge nur noch um die Allianzen. Daher hat der Reality-Star eine klare Handlungsempfehlung an die Produktion: "Ich finde auch, 'The 50' sollte das mal ändern. Es müsste geheime Nominierungen geben, damit sich niemand unter Druck gesetzt fühlt."

Auch Pacos Ex-Freundin Yeliz Koc (31), die selbst Teil der Reality-Show ist, deutet in ihrer Instagram-Story an, dass es nicht einfach war, sich in der Gruppe zu behaupten. "Jeder hatte sein eigenes Ziel vor Augen, gewinnen für einen von EUCH!", schreibt sie ihren Fans. "Mir war es allgemein oft zu viel mit einigen Kandidaten, und ich hatte echt zu kämpfen, weil ich dieses 'Aufmerksamkeit auf Krampf' einfach nicht mag."