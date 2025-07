"The Dark Knight Rises"-Star Alon Aboutboul stirbt mit 60 Jahren

Alon Aboutboul wurde am 28. Mai 1965 in Kiryat Ata geboren. Im Laufe seiner Karriere war er an mehr als 100 Film- und Fernsehproduktionen beteiligt. Seinen internationalen Durchbruch hatte er 1986 mit dem Film "Two Fingers from Sidon", der beim Filmfestival in Cannes gezeigt wurde. Zwei Jahre später folgte eine Rolle in "Rambo III". Danach übernahm Aboutboul weitere Rollen in Hollywood-Produktionen, darunter 2008 in Ridley Scotts "Body of Lies" mit Leonardo DiCaprio und Russell Crowe.