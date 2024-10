The Masked Singer: Das gab es noch nie! Prosieben enthüllt neues Rateteam und Show-Änderung

Sender ProSieben hat gerade bekannt gegeben, dass Palina Rojinski (39) und Rea Garvey (51) in allen sechs Liveshows am Ratepult sitzen werden. Herausgefordert werden die beiden zum ersten Mal von zwei wöchentlich wechselnden Gast-Promis. Moderiert wird die kunterbunte Show wieder von Matthias Opdenhövel (54). Er kann es gar nicht erwarten, dass die neue Staffel losgeht. "Palina und Rea sind natürlich geballte Ratepower, aber auch unsere Gästeteams sind alle sehr ehrgeizig. Das wird ein schöner Fight um die meisten Enttarnungspoints. Ich freue mich drauf!", schwärmt der Moderator in der Pressemitteilung von ProSieben.