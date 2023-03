"The Masked Singer": Alle Gewinner auf einen Blick!

Oscar aus der Mülltonne, bist du es? Nein, dieser freundliche Kerl nennt sich "Mülli Müller", aber verbringt mindestens genauso gern Zeit in Abfallbehältern wie das Wesen aus der Sesamstraße. Doch eins unterscheidet sie: Mülli Müller kann singen! Und zwar so gut, dass er "The Masked Singer" im Jahr 2021 gewonnen hat. Und der abenteuerlustige Promi im Kostüm des Müllliebhabers ist dafür mindestens genauso bekannt! Die Rede ist natürlich von Alexander Klaws! Dem ehemaligen "DSDS"-Gewinner gelang es, die fünfte Staffel von "The Masked Singer" zu gewinnen. Absolut verdient!