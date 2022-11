The Masked Singer: Final-Schock! Das passierte hinter den Kulissen

Was für ein Finale! Samstagabend konnte sich der Maulwurf bei "The Masked Singer" den Sieg sichern. Kurz nach Mitternacht wurde dann auch endlich das Geheimnis gelüftet, wer unter der Maske steckt: Schauspieler Daniel Donskoy! Doch auch abseits der Kamera passierte an dem Abend einiges, was die TV-Zuschauer nicht zu Gesicht bekamen...

