"The Masked Singer": ProSieben zieht erstmal den Stecker - Show in Gefahr?

Während das Format in Deutschland kriselt, läuft es in anderen Ländern weiterhin gut. In Südkorea, wo die Show unter dem Titel "King of Masked Singer" ursprünglich erfunden wurde, ist die Show seit 2015 ununterbrochen auf Sendung. Auch in den USA hält sich das Format stabil: Dort startete im Februar 2025 bereits die 13. Staffel und es werden weiterhin zwei Staffeln pro Jahr produziert.