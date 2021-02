"The Supremes"-Sängerin Mary Wilson: Sie verstarb im Alter von 76 Jahren

Mit nur 15 Jahren hatte Mary Wilson zusammen mit Diana Ross (67) und Florence Ballard (1943-1976) die erfolgreiche Soulgruppe "The Supremes gegründet. Danach ging die Karriere der Musiklegende steil nach oben. So gehörten zu ihren bekanntesten Werken "You Can't Hurry Love" oder "Stop! In the Name of Love". Nachdem die Band 1977 aufgelöst wurde, blieb Mary der Musik treu und startete erfolgreich in ihre eigene Karriere. So dachte sie auch noch lange nicht an ihren Ruhestand...