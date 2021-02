Trisha Noble: Große Trauer um die "Star Wars"-Schauspielerin

Trauriger Abschied von Trisha

In jungen Jahren machte Trisha, die eigentlich Patricia Ann Ruth Noble hieß, sich als Sängerin einen Namen. Sie zog von Australien nach England und schließlich nach Amerika, wo sie ihre Schauspielkarriere ins Rollen brachte. Sie übernahm Gastrollen in verschiedenen Filmen, darunter auch "Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith" und "Death Is a Woman".