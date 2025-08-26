Theo Trebs: Single oder vergeben? Alles über den "Fall for Me"-Hottie
"Fall for Me" begeistert bei Netflix – doch die Zuschauer:innen interessiert eigentlich nur eins: Ist Theo Trebs alias Tom noch zu haben?
Theo Trebs sorgt als Tom im Netflix-Hit „Fall for Me“ für Herzklopfen – doch wie läuft es eigentlich in seinem echten Liebesleben?
© Julia Terjung/Netflix
Theo Trebs bringt als Nachtclub-Manager Tom in "Fall for Me" die Herzen zum Rasen. Doch während er auf Netflix als verführerischer Womanizer glänzt, fragen sich viele: Wie sieht es im echten Leben des Schauspielers aus?
Vom Kinderstar zum Netflix-Hottie!
Theo Trebs ist längst kein unbekanntes Gesicht mehr. Schon als Kind spielte er in Filmen wie "Hexe Lilli – Der Drache und das magische Buch" oder dem preisgekrönten Drama "Das weiße Band". Später gewann er den "New Faces Award" und wurde sogar für den Young Artist Award nominiert. Heute gehört er fest zum Ensemble der Berliner Volksbühne – und spätestens mit dem Netflix-Thriller "Fall for Me" ist er endgültig im Rampenlicht angekommen.
Liebesgeheimnis: Ist Theo Trebs wirklich noch Single?
Die große Frage bleibt: Hat der "Fall for Me"-Star eine Freundin? Die Antwort dürfte viele Fans freuen, denn Anzeichen für eine feste Beziehung gibt es tatsächlich keine! Auf Social Media zeigt sich der Schauspieler lieber mit Freunden, beim Sport oder mit seiner Familie – romantische Pärchenfotos? Fehlanzeige.
Auch Interviews lassen darauf schließen, dass Theo derzeit Single ist. Auf die Frage nach Grenzen beim Dreh verriet er gegenüber Watson: "Ich habe, für mich persönlich in dem Film keine Grenzen überschritten, habe ihn aber auch nicht aus diesem Grund gemacht." Von notwendiger Rücksicht auf eine Partnerin keine Spur.
Gegenüber Promiflash erzählte er außerdem: "Ich mache zwar auch so Sport, aber für diese Rolle natürlich mehr." Ein attraktiver Single, der Karrierefokus, Bodenständigkeit und einen durchtrainierten Körper vereint? Kein Wunder, dass Theo Trebs bei "Fall for Me" für Herzklopfen sorgt – und bei seinen Fans als absoluter Traummann gehandelt wird.