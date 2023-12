Thomas Anders & Dieter Bohlen: Neue Vorwürfe! Jetzt ist die Stimmung auf dem Gefrierpunkt

In den 80er-Jahren sorgten Thomas Anders (60) und Dieter Bohlen (69) mit "Modern Talking" für einen Hit nach dem anderen. Doch schon lange sind sich die Musik-Urgesteine nicht mehr grün. Nun behauptete Thomas in der MDR-Sendung "Riverboat", dass Dieter in dem Pop-Duo nur eine Notlösung gewesen sei.

Zu Beginn der Show griff Moderator Wolfgang Lippert (71) Schlagzeilen über "Modern Talking" auf. Darauf sprang Thomas sofort an, um zum Schlag gegen Dieter auszuholen: "Der Song "You’re my heart, you're my soul' war aufgenommen, und die Plattenfirma sagte: 'Wir wollen ein Duo aus den beiden machen, und wir haben keine weitere Person.' Und ich sage jetzt wirklich etwas, das kann ich hier im Fernsehen vor allen sagen: Niemand bei der Plattenfirma glaubte an 'You’re my heart, you're my soul'", legte Thomas los.

"Und die sagten: 'Wir machen einen Fantasienamen und wir nennen das 'Modern Talking', und, - wir können uns alle daran erinnern -, 'ein Turnschuh, ein Lackschuh, damit wir keine Gesichter draufhaben. Und wenn das Ding irgendwann mal überhaupt in die Charts geht, können wir immer noch einen Zweiten neben dich stellen'", erzählte er weiter. "Das war ein Vierteljahr später so weit, und der Zweite war Dieter Bohlen. Also ganz einfach", behauptete Thomas in der MDR-Sendung.