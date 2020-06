Thomas Brodie-Sangster: So sieht "Tatsächlich Liebe"-Sam heute aus

Doch die Zeit des kleinen Sam sind für Thomas Brodie-Sangster längst vorbei. Inzwischen ist der Schauspieler 25 Jahre alt und dem Image des Kinderstars entwachsen. Obwohl er sich rein äußerlich erstaunlich wenig verändert und seinen jungenhaften Charme bewahrt hat, hat er sich als ernstzunehmender Schauspieler etabliert. Unter anderem spielte er in der dritten und vierten Staffel der Kult-Serie "Game of Thrones" die Rolle des Jojen Reed. Auch in anderen großen Hollywood-Produktionen wie "Maze Runner" war er bereits zu sehen.

Eine Freundin hat er im wahren Leben ebenfalls endlich gefunden. Seit einiger Zeit ist er mit Isabella Melling liiert, die ebenfalls als Kinderstar in England bekannt wurde.