Thomas Gottschalk: Dieser Auftritt hat jetzt folgenschwere Konsequenzen

Was hat er sich bloß dabei gedacht? Thomas Gottschalk steht im Fettnäpfchen – und zwar mit beiden Füßen. Der Grund: In dem von ihm moderierten Jahresrückblick bei RTL "Menschen, Bilder, Emotionen" war Sängerin Sarah Connor eingeladen. Doch sie musste absagen aufgrund einer "krassen Erkältung". Das nutzte der Showmaster, um ausfällig zu werden. "Es war ein Scheißjahr, aber es gibt auch gute Nachrichten: Sarah Connor hat abgesagt." Autsch. Das ist so etwas von geschmacklos. Nur Tommy findet es auch noch lustig!

