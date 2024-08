Thomas Gottschalk: Drama um Ex-Frau Thea! Dunkle Schatten über seinem neuen Liebesglück

Er ließ die Korken knallen am Tag seiner Scheidung. Dazu gab es feinste Speisen im Luxus-Restaurant. So setzte Thomas Gottschalk (73) nach 48 Jahren den Schlusspunkt unter seine Ehe mit Thea (79). Und damit nicht genug: Ein paar Tage später schon steckte er "der Liebe seines Lebens" Karina (62) einen Ring an den Finger. Das Verlobungsfoto zeigte er stolz der ganzen Welt. Ein Stich ins Herz seiner Ex. Doch sie leidet still. Der Verdacht liegt nahe: Hat sie einen Maulkorb bekommen?

Besonders traurig: Während der verliebte Moderator eine neue Villa für sich und seine Karina in Gräfelfing bei München kaufte, die gerade aufwendig für das künftige Brautpaar renoviert wird, musste Thea aus ihrem Zuhause ausziehen ...